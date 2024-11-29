Главные анонсы 29 ноября

В Москве пройдет пресс-конференция Центрального банка по обзору финансовой стабильности. Обзор представят заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния и директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в размере почти 3 млн руб. и отказавшегося признать вину.

В Москве состоится судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии.

В Москве пройдет выборная конференция Федерации велоспорта России.

В Москве в МКЗ «Зарядье» пройдет церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian creative awards 2024.

В Брюсселе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель завершит работу на посту главы дипломатии ЕС.

В Женеве состоится встреча представителей Ирана, Великобритании, Германии и Франции на уровне заместителей министров иностранных дел.

В Ирландии пройдут досрочные парламентские выборы.