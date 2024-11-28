Компания «Т-Технологии» объявила финансовые результаты за III квартал 2024 года, которые впервые включают Росбанк. Выручка группы показала двукратный рост по сравнению с прошлым годом, составив более 264 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 60% и составила 37,8 млрд руб., в том числе 7,5 млрд руб. приходится на Росбанк. Рентабельность капитала «Т-Технологий» составила 37,8%, что является высоким показателем для рынка. По итогам всего 2024 года «Т-Технологии» ожидают рост чистой прибыли более чем на 40% с учетом Росбанка, а рентабельность капитала — выше 30%.

Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары Санкт-Петербурга откладывается на неопределенный срок. Об этом «Ведомостям» рассказали информированные источники. Они утверждают, что возникли трудности на переговорах с китайскими партнерами, которые находятся под санкционным давлением. Ранее старт проекта был намечен на конец этого года.

Крупная книжная сеть «Читай-город» проведет ребрендинг, чтобы удержать аудиторию и привлечь новых покупателей. Изменится логотип, шрифты, айдентика, оформление магазинов, рассказал Shopper’s представитель сети. Первый обновленный магазин откроется до конца года в московском торговом центре «Авиапарк», второй — в начале 2025 года в «Афимолле».