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В Казани рядом с озером Лесное хотят построить коттеджный поселок

В Московском и Авиастроительном районах Казани планируется комплексное освоение территории у озера Лесное, включающее строительство 86 жилых домов, гостиницы и объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Проект охватит территорию площадью 31,4 гектара и предусматривает создание жилой зоны с детским садом, магазинами, аптеками и ресторанами. Ожидаемое население нового микрорайона составит 276 человек, а объем жилищного фонда — 17,2 тыс. кв. м. Строительство будет разделено на 8 этапов, однако его сроки в документе не уточняются.

На первом этапе будут построены газорегуляторный пункт, трансформаторные подстанции и водопроводная насосная станция. На втором этапе начнется освоение территории для жилой застройки, где будет размещено 55 участков. В рамках этого этапа также начнется строительство инфраструктуры.

Третий этап включает реконструкцию улично-дорожной сети, а на четвертом будет освоен еще 31 участок для строительства домов. Пятый этап предполагает строительство дорог.

На шестом этапе появятся детский сад, многофункциональный центр и гостиница. В рамках седьмого этапа продолжится реконструкция уличной сети, а последний этап завершит строительство объектов ЖКХ.

Анар Зейналов

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