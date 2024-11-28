В Татарстане судебные приставы взыскали с предприятия долг в 3 рубля

В Татарстане судебные приставы взыскали 10 тыс. рублей с предприятия, которое не заплатило 3 руб. 64 коп. страховых взносов за сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

Судебные приставы Тукаевского района Республики Татарстан приступили к исполнению судебного решения, согласно которому компания, занимающаяся продажей строительных материалов и техники, не доплатила 3 руб. 64 коп. страховых взносов за своих работников.

Несмотря на небольшую сумму долга, организация не отреагировала на уведомления и не погасила задолженность в добровольном порядке. В соответствии с законом должнику был предоставлен срок в 5 дней для погашения долга без начисления исполнительского сбора. Однако компания не воспользовалась этой возможностью.

После окончания срока добровольной оплаты приставы наложили исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей, что значительно превысило сумму основного долга. В итоге с банковских счетов организации была списана сумма, включающая как основной долг, так и исполнительский сбор, всего 10 тыс. 3 руб. 64 коп.

В пресс-службе отметили, что минимальная сумма исполнительского сбора для юридических лиц составляет 10 тыс. руб.

Анар Зейналов