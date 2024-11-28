В морпорту Сочи реконструируют два причала

Делегация ФГУП «Росморпорт», возглавляемая генеральным директором Сергеем Пылиным, с рабочим визитом побывала в Сочи для обсуждения развития портовой инфраструктуры и осмотра объектов, требующих ремонта и реконструкции. В морпорту курорта реконструируют причалы №11 и №12, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Сергей Пылин провел совещание с представителями АО «Жилищный комплекс», которое выполняет реконструкцию причалов. В настоящее время на объекте проводятся инженерные изыскания, а также разрабатывается проектная документация.

Глава ФГУП «Росморпорт» также встретился с генеральным директором ООО «Отельстрой» Владимиром Силкиным для обсуждения ремонта причала №14 и развития причальной линии для яхт. В завершение визита господин Пылин провел переговоры с генеральным директором АО «Сочинский морской торговый порт» Юрием Владимировым. Стороны обсудили арендные отношения, текущий ремонт и развитие порта.

Вячеслав Рыжков