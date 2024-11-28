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В Казани задержали студентов, подозреваемых в краже 7,7 млн руб. у участника СВО

Троих студентов казанских вузов задержали по подозрению в краже 7,7 млн рублей с банковского счета участника СВО. Операцию провели полицейские Волгограда при поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, в июне 30-летний военнослужащий обратился в полицию Волгограда с заявлением о краже. Потерпевший сообщил, что неизвестные получили удалённый доступ к его мобильному банку и похитили с его счета 7,7 млн рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что операции с похищенными деньгами проводились на территории Татарстана. Во время спецоперации в Казани были задержаны трое подозреваемых — студенты местных вузов в возрасте 17–18 лет.

По данным следствия, организатор группы, используя интернет-технологии, получил доступ к банковскому приложению потерпевшего. Его сообщники выводили средства через подставных лиц. Похищенные деньги, по версии следствия, были потрачены на заграничные поездки и ставки в онлайн-казино.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемые доставлены в Волгоград для дальнейших следственных действий.

Анар Зейналов

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