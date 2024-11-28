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«В том, что животные оказались на улице, виноваты люди»

Как в Екатеринбурге отлавливают собак и где их содержат

С начала 2024 года специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» отловили 516 собак. На сегодняшний день, в приюте содержатся 89 животных

С начала 2024 года специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» отловили 516 собак. На сегодняшний день, в приюте содержатся 89 животных

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала 2024 года специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» отловили 516 собак. На сегодняшний день, в приюте содержатся 89 животных

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В муниципальный приют для животных «Спецавтобаза» в Екатеринбурге ежемесячно поступает около 120 заявок, касающихся бездомных животных. К ноябрю таких пришло уже 1476. Как содержат и пристраивают отловленных собак – в галерее «Ъ-Урал».

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