Авито: в Уфе двухкомнатные квартиры популярнее однокомнатных

В ноябре этого года на вторичном рынке жилья в Уфе двухкомнатные квартиры пользуются популярностью у 31%, а однокомнатные — у 29% покупателей, сообщает пресс-служба «Авито-недвижимость». Двухкомнатные квартиры во вторичном жилье лидируют по доле спроса в 18 из 42 городов, попавших в исследование платформы. Однокомнатными квартирами чаще интересуются в 19 из 42 городов, где проводилось исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На первичном рынке в Уфе доля спроса на однокомнатные квартиры в новостройках составляет 22%, на двухкомнатные — 31%. В целом по стране двухкомнатные квартиры в новостройках лидируют по доле спроса в 31 из 42 городов.

Средняя цена квартиры в Уфе на вторичном рынке составляет 4,4 млн руб. за однокомнатную и 5,9 млн руб. — за двухкомнатную, а на первичном — 6,6 млн руб. и 8,9 млн руб. соответственно.

В среднем по стране однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит 4,9 млн руб., двухкомнатная — 6,6 млн руб. На первичном рынке цена «однушки» равняется 6,5 млн руб., «двушки» — 9,3 млн руб.

Майя Иванова