«Сам жанр очень многообразный»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кого из дизайнеров вдохновили на создание украшений freeform-жемчужины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sothebys.com Фото: sothebys.com

Одно из моих любимых интернет-явлений среди блогов — «Страдающее средневековье» — выложило фотографию очень смешно выглядевшего журавля или аиста, тело которого сделано из крестообразной формы барочной жемчужины. А еще у аиста-журавля были глаза на выкате, какие-то невероятные вьетнамки из серебра на ногах, а в руках он держал конфету — вид у него был совершенно безумный. Конечно, уровень ювелирной работы здесь не самый высокий, мягко говоря. Но при этом задумка и идея очень классные.

А сам жанр таких украшений, где барочные жемчужины или, точнее, тот подвид барочной жемчужины, который называется freeform, используются в качестве вдохновения для поиска сложного сюжета, очень интересный, многообразный и творили в нем очень разные бренды — от совсем недорогих до грандов вроде Seaman Schepps или Buccellati. Каждое такое украшение уникально потому, что главное тут — жемчужина, форма которой неповторима.

Из современных мастеров, кто любит барочные freeform-жемчужины, я бы советовала присмотреться к работам Александра Лаута, Джулии Маггенбург из Belmacz и Алессио Боски.