Магнитогорца будут судить за хищение 150 млн рублей через финансовую пирамиду

Сотрудники УМВД России по Магнитогорску завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего уроженца города о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Также возобновлено производство по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Магнитогорца обвиняют в похищении 150 млн руб. с помощью финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2010 году уроженец города с группой лиц учредил и зарегистрировал кредитно-потребительский кооператив. Были разработаны образцы договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений, по условиям которых участники финансовой пирамиды вкладывают деньги, а через время получают их обратно с начисленными процентами. В филиалах работали сотрудники, не осведомленные о намерениях магнитогорца. По истечении срока действия договоров обвиняемый склонял пайщиков к заключению дополнительных соглашений, либо им выплачивались проценты за счет поступивших от других граждан средств. С 2010 по 2015 год таким образом магнитогорец похитил минимум у 850 местных жителей более 150 млн руб.

С 2018 года подозреваемый находился в федеральном розыске. В сентябре 2024-го полицейские задержали и арестовали его. За то время, что уроженец города скрывался, в правоохранительные органы обратились еще три пострадавших магнитогорца. Они заявили о причиненном им ущербе на сумму более 600 тыс. руб. Следователями городского УМВД было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также возобновлено дело о мошенничестве в крупном размере и легализации полученных преступным путем средств. Дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска