Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает, как прошел первый салон, и рассказывает, какие работы представлены на 50-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Гостином дворе открылся юбилейный, 50-й Российский антикварный салон, в нем 191 участник. Конечно, нахлынули воспоминания. Я вспомнил 1996-й, пресс-конференцию, на которой бессменный до сих пор оператор салона, компания «Экспо-парк Выставочные проекты», объявил о запуске новой идеи. Вдохновитель и организатор Василий Бычков никогда и не скрывал, что заимствовал замысел у западных коллег.

Тогда Вася встречал немногих пришедших на презентацию журналистов на своей машине у станции метро «Университет» и отвозил по очереди нас в вагончик в университетский Ботанический сад, где располагался его офис. Беседы с коллегами в скверике у метро о неявных перспективах заявленного проекта... Тогда, кстати, я и решил перейти в «Независимую газету», где проработал 10 лет как раз «обозревателем антикварного рынка». В первом салоне, который сразу прописался в Центральном доме художника, участвовали то ли 16, то ли 18 экспонентов — показания путаются. Но было 13 стендов, это я помню точно. Некоторые антиквары от бедности и жадности объединялись в групповые площадки. Никого из первых участников уже не осталось на нашем рынке.

Но есть много новых. Беглый мой проход по VIP-открытию салона оставил такие впечатления: я по-прежнему знаком с половиной экспонентов, и большую часть из них мне было искренне приятно увидеть. Зрительно более половины стендов занимают ювелирные фирмы, а также дизайн-структуры, помимо собственно ювелирных антикварных изделий, которые были даже на первом салоне, что естественно — у ювелиров есть и деньги, и постоянный спрос. Но, конечно, чистоту антиквариата такое соседство размывает, поскольку и ювелиры, и дизайнеры выставляют современные работы. К старому искусству это отношения не имеет.

Отмечу старинных друзей и приятелей — Александра Киселева, Кирилла и Марию Беляниновых, Александра Хочинского, Михаила Суслова с русским реализмом, Кирилла Данелия с его Востоком. Как всегда, стильный графический стенд у Андрея Дзамашвили. И очень интересный проект у Алексея Кушнира, который отметил 150-летие художника Петра Петровичева подборкой работ его дочерей-художниц.