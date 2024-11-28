Девять территорий благоустроят в Сочи в рамках инициативного бюджетирования

В Сочи до конца года планируют благоустроить девять новых общественных зон по проектам инициативного бюджетирования. Шесть из них реализуются совместно с региональными, городским и внебюджетными средствами, а три — за счет муниципального бюджета, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе уже открыта новая детская площадка на улице Герцена, где установлены игровые элементы, спортивные снаряды и безопасное ограждение. В Лазаревском районе завершается обустройство парковых зон на улицах Калараша и Партизанской: устанавливают парковую мебель и малые архитектурные формы, монтируют освещение, кладут брусчатку и занимаются озеленением.

Заместитель главы города Галина Москалева отметила, что проекты разрабатывают сами горожане с помощью советов ТОС. В Год семьи особое внимание уделяется созданию пространств для детей и их родителей. В этом году реализовано три таких проекта, а еще семь будут завершены до конца года.

В селе Верхнениколаевское создают культурный центр на открытом воздухе, в Нижнем Уч-Дере строят сквер, а в Хостинском районе благоустраивают детские и спортивные площадки. В центральном районе курорта реконструируют фонтан в Октябрьском сквере.

Вячеслав Рыжков