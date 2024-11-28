Максим Жук сменил Дениса Попова на должности прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Жука прокурором Москвы. С сентября 2019 года эту должность занимал Денис Попов. Также посты прокуроров получили еще пять сотрудников ведомства, следует из опубликованного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Жук

Фото: Генеральная прокуратура России Максим Жук

Фото: Генеральная прокуратура России

Глава государства назначил южного транспортного прокурора Геннадия Крука московским межрегиональным транспортным прокурором. На должность господина Крука утвердили Сергея Сафинова, работавшего первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора. Первый заместитель прокурора Красноярского края Виталий Степанов станет прокурором Хабаровского края, а первый зампрокурора Оренбургской области Павел Хлебкович возглавит прокуратуру Тверской области. Прокурором Ярославской области назначили заместителя прокурора Тверской области Климента Юрздицкого.

Максим Жук начал службу в органах прокуратуры в 1998 году. С 30 января 2024 года он занимал должность прокурора Тверской области, ранее был прокурором Севастополя. Имеет ряд ведомственных наград, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.