Следующий альбом Шер может стать последним в ее дискографии. 78-летняя американская певица армянского происхождения Шер намекнула на это в ходе рекламной кампании своей книги мемуаров. Игорь Гаврилов оценил самоиронию певицы.

Фото: Jeff Daly / Invision / AP Шер собирается уйти со сцены, но, хочется надеяться, не уйдет и на этот раз

«В любой компании я обычно самая старая, если это не дом престарелых,— сказала Шер на пресс-конференции в поддержку ее книги "Мемуары. Часть 1", которая прошла в лондонском театре Lyceum.— Не парьтесь, если вам пятьдесят. Круче всего я зажигала в шестьдесят, вот бы их вернуть!» Это не пустые слова. В 60 лет Шер только-только отыграла свой аншлаговый прощальный тур из 325 концертов, затеянный после того, как в конце 1990-х она стала абсолютной иконой танцевальной музыки. Инерции хита «Believe» (1998), в котором Шер ввела в моду автотюн, хватило на то, чтобы сразу по окончании гастролей запустить резиденцию в Лас-Вегасе. Никуда она, конечно, не ушла. В 2010-е у нее было еще два альбома-бестселлера и два мировых турне.

Когда в 1998 году появились песня и альбом «Believe», было ощущение, что Шер обманула время навсегда.

Достаточно посмотреть клипы той поры, в которых она выглядела не хуже молодых партнерш-танцовщиц. В 2024 году причин поверить в уход Шер едва ли больше. Ее нынешний бойфренд моложе ее на 40 лет, а самым громким ее выступлением в этом году был хедлайнерский выход на шоу Victoria’s Secret. Шер повеселила публику, опубликовав в сети комплимент в адрес песни Father John Misty «Real Love Baby». Этого музыканта (его настоящее имя — Джош Тиллман) Шер, как выяснилось, раньше не знала. Father John Misty отреагировал на ее слова: «Никто не говорит Шер о моих других песнях».

Так или иначе, PR-агенты помогли Шер напомнить о себе, и целью кампании был не последний альбом, про который пока толком ничего не известно, а мемуары, появившиеся в продаже 19 ноября. Причем аудиоверсия книги немедленно возглавила чарт Amazon, в котором соревнуются книги знаменитостей.

По иронии судьбы Father John Misty в своем творчестве искусно транслирует в сегодняшний музыкальный мир вибрации 1960–1970-х, то есть того времени, когда взошла звезда Шер. Именно об этом времени рассказывает певица в своих мемуарах. В заголовках сегодняшних публикаций СМИ Шер часто называют Believe-singer, то есть, исполнительницей хита «Believe». Так проще в XXI веке объяснять людям, кто она такая. А мемуары Шер, в названии которых, напомним, есть пометка «Часть 1», заканчиваются в начале 1980-х.

Из книги мы узнаем как минимум, что Шер долгое время не знала своего настоящего имени. Как и весь мир, она считала, что ее полное имя — Шерилин, а оказалось — Шерил. Шерил Саркисян.

Из более серьезных тем — трудное детство в семье «бездельника-армянина», еще и страдавшего героиновой зависимостью. «Наша история — странная история о людях с юга, которые появились ниоткуда и выцарапывали себе жизнь после Великой депрессии»,— пишет Шер. Песни Father John Misty пригодились бы в качестве саундтрека к главам о ее хипповской юности. В 15 лет она целовалась с 25-летним Уорреном Битти, который думал, что ей восемнадцать. В шестнадцать она познакомилась с певцом Сонни Боно, который был старше ее на 11 лет. Дружба переросла в отношения, отношения — в брак.

В 1965 году они записали хит «I Got You Babe». Особую ставку дуэт на эту песню не делал, но она оказалась невероятно живучей. Кто ее только не пел, от Крисси Хайнд и UB40 до Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с Джоанной Стингрей и Бивиса с Баттхедом. За успехом «I Got You Babe» последовали бесконечные тусовки Шер с The Rolling Stones, Сальвадором Дали, Брайаном Уилсоном и Фрэнсисом Фордом Копполой.

Но есть и другая сторона популярности. Шер вспоминает, каково это — смотреть в глаза продюсеру Филу Спектору, когда он наставляет на тебя пистолет, и замазывать своим гримом синяки на лице Тины Тернер, которую только что избил муж Айк. Союз Шер и Сонни Боно тоже был далек от идеала. Он запрещал ей посещать уроки актерского мастерства, заниматься теннисом и пользоваться духами. Она должна была принадлежать только ему. Это было даже записано в контракте, согласно которому в случае развода он забирал 95% их денег, а остальное отдавал адвокату. Не сложилось и со вторым мужем Греггом Оллманом (Allman Brothers Band) — он оказался героиновым наркоманом.

В 1980-е Шер занялась кинокарьерой и заключила контракт с Geffen Records, в рамках которого ее ждали новые достижения в чартах. Но об этом, вероятно, речь пойдет в «Части 2». Если «Часть 1» — это история артиста, выжившего в классический период истории шоу-бизнеса, то «Часть 2», вероятно, должна быть о Шер эпохи MTV. Ну а «Часть 3» мы наблюдаем прямо сейчас, когда весь шоу-бизнес становится частью глобального цифрового мира. Очень интересно, как в нем сложится судьба певицы, которая говорит о себе: «Я старше, чем грязь».