Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-директора юргамышского МУПа будут судить за подделку чеков

Прокуратура Юргамышского района направила материалы уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа». Он за подделку чеков обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

По версии следствия, в 2022 году директор МУПа на подотчетные деньги якобы приобретал товары для хозяйственных нужд, при этом предоставляя чеки с ложными сведениями. Материалы дела направлены в Юргамышский районный суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения исковых требований, заявленных потерпевшей стороной о возмещении ущерба, суд наложил арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Lada Kalina.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году в Новомировском домоуправлении сменилось два директора. До 24 января МУПом руководил Александр Падерин. После него до 4 марта должность занимал Владимир Бабицын. Следом директором предприятия стал Евгений Хлызов, проработавший до 17 января 2023 года.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...