Экс-директора юргамышского МУПа будут судить за подделку чеков

Прокуратура Юргамышского района направила материалы уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа». Он за подделку чеков обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

По версии следствия, в 2022 году директор МУПа на подотчетные деньги якобы приобретал товары для хозяйственных нужд, при этом предоставляя чеки с ложными сведениями. Материалы дела направлены в Юргамышский районный суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения исковых требований, заявленных потерпевшей стороной о возмещении ущерба, суд наложил арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Lada Kalina.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году в Новомировском домоуправлении сменилось два директора. До 24 января МУПом руководил Александр Падерин. После него до 4 марта должность занимал Владимир Бабицын. Следом директором предприятия стал Евгений Хлызов, проработавший до 17 января 2023 года.

Виталина Ярховска