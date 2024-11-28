В челябинской водонапорной башне 1911 года могут открыть мастерские художников

Челябинские художники, архитекторы, искусствоведы и активисты начали разработку проекта по освоению внутреннего пространства водонапорной башни на улице Воровского. Основная идея — создание мастерских для художников в здании объекта культурного и промышленного наследия города, сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.

Водонапорная башня была построена в 1911 году. Как минимум, до конца 1920-х годов, по данным краеведов, она работала по прямому назначению, а после была закрыта. Башня является одним из самых хорошо сохранившихся зданий индустриального Челябинска начала XX века.

Виталина Ярховска