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Осуждены пятеро россиян за покушение на сбыт мефедрона в Челябинской области

При содействии сотрудников УФСБ России по Челябинской области в Краснодаре осуждены пять жителей страны за незаконное производство мефедрона и покушение на его сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 16 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

В 2022 году сотрудники силового ведомства из Челябинской области и Краснодарского края задержали пять наркодилеров, работавших в Челябинской и Свердловской областях, Краснодарском крае и других регионах страны. Жители России организовали подпольную лабораторию для сбыта мефедрона через интернет-магазин. Было обнаружено и изъято 29 кг наркотического средства. Следственным органом УФСБ в отношении лиц было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Краснодарский краевой суд с участием присяжных признал фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 13 до 16 лет.

Виталина Ярховска

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