В Челябинской области программу «Земский фельдшер» продлили до конца 2027 года

Действие региональной программы «Земский фельдшер» в Челябинской области продлили до 31 декабря 2027 года. Кроме того, депутаты расширили круг специалистов, которые могут претендовать на получение выплат. У медика среднего звена будет право на единовременную выплату в 500 тыс. руб. (или 750 тыс. рублей — для удаленных и труднодоступных населенных пунктов), даже если он будет призван на военную службу. Соответствующий законопроект одобрило заксобрание Челябинской области.

Для получения выплаты фельдшер должен быть принят на работу в течение полугода со дня окончания срока службы по призыву.

В Челябинской области реализуется две программы, направленные на ликвидацию дефицита медицинских кадров, — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи могут получить выплату в размере 1 млн и 1,5 млн руб., фельдшеры, акушерки и медсестры — 500 тыс. и 750 тыс. руб.

За все время действия «медицинских» программ в больницы и фельдшерско-акушерские пункты были привлечены 937 врачей и 274 медицинских работников среднего звена. В том числе 116 специалистов переехали в села и малые города в прошлом году. В 2024 году трудоустроено более 15 врачей и 29 медиков среднего звена.