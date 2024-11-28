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В Альшеевском районе водитель Lada погибла при столкновении с бензовозом

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии и республиканского управления МЧС выясняют обстоятельства аварии, в которой погибла 24-летняя водитель Lada Kalina, сообщают пресс-службы ведомств.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло сегодня ночью на 70 км трассы Чишмы — Киргиз — Мияки около села Раевский Альшеевского района. По предварительным данным, жительница Альшеевского района за рулем Lada Kalina, двигаясь со стороны села Раевский, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с бензовозом КамАЗ. Топливо не разлилось. Автомобиль от сильного удара разорвало пополам, и он загорелся. Водитель погибла на месте.

Майя Иванова

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