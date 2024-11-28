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Башкирия на третьем месте по освещению нацпроектов в СМИ

Башкирия заняла третье место с результатом 44,27 тыс. упоминаний в СМИ в октябрьском рейтинге компании «Медиалогия», который оценивает освещение национальных проектов в регионах России. На первом месте — Москва (74,07 тыс. упоминаний), на втором — Московская область (64,2 тыс. упоминаний). В топ-5 также вошли Краснодарский край и Татарстан.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

Среди наиболее заметных инфоповодов для республики были сообщения о завершении обучения по программе «Школа предпринимательства» в центре «Мой бизнес». В этом году в проекте участвовали около 30 человек, что стало частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также СМИ сообщали о выделении Башкирии 8 млрд руб. на создание межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Эти средства предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года в рамках национального проекта «Наука и университеты». В регионе также разработали программу «Алга на экспорт» до 2030 года, которая входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 98 тыс. источников. При расчете учитывались упоминания регионов РФ в контексте майского указа №309 Президента России Владимира Путина.

Майя Иванова

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