Зарубежные СМИ: Какова вероятность применения Москвой ядерного оружия?

Американская разведка считает, что ядерная эскалация со стороны России маловероятна. При этом США опасаются других мер воздействия. Недавнее разрешение Джо Байдена использовать ракеты ATACMS для ударов Киева по российским территориям не повышает риски ядерного ответа, рассказали Reuters источники, знакомые с разведкой США. Но некоторые чиновники полагают, что это решение подвергает Соединенные Штаты и их американских союзников другой опасности. Например, целями России могут стать военные объекты в Европе. Несмотря на эти опасения, Белый дом продолжил оказывать Киеву поддержку, направляя пакеты военной помощи. Ведущие мировые СМИ обсуждают потенциал вооружений Украины и России. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последние полгода американская разведка анализировала и оценивала, приведут ли послабления по использованию Киевом дальнобойного американского оружия к ядерной эскалации. Как пишет Reuters, снятие ограничений, по мнению Белого дома, не увеличило риски. Запуск Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» на прошлой неделе стал предупреждением Вашингтону и его европейским союзникам, но также не подверг сомнению вывод, что такая эскалация маловероятна.

Впрочем, ряд чиновников сохраняет беспокойство по поводу возможных российских ответов, добавляет издание. Они полагают, что страхи применения Москвой ядерного оружия были несколько преувеличены, так как российской стороне это не принесет ощутимого преимущества. Вместо этого могут быть другие варианты возмездия. К примеру, Пентагон опасается атак на военные базы США, расположенные в Европе.

Bloomberg сообщает, что европейские страны также стали наращивать производство боеприпасов и артиллерии, ожидая наихудшего сценария. Политика избранного президента США и назначенного им спецпосланника по Украине, который выступал за прекращение военной помощи Киеву, вызывает в Европе беспокойство, что скоро этим государствам придется поддерживать Киев без американских союзников. Европа с трудом обеспечивает себя в части перевооружения, сообщает Bloomberg, но ей в любом случае придется заполнить пробел, если Вашингтон свернет военную помощь Украине, которая сильно зависит от американских ракет.

Для сравнения: Россия может выпустить два артиллерийских снаряда на каждый украинский. Чтобы гарантировать необходимую поддержку без США, 15 крупнейшим членам НАТО придется удвоить свои ежегодные военные инвестиции, примерно до $700 млрд, посчитали аналитики Bloomberg Intelligence.

Тем временем администрация уходящего президента пытается сделать все возможное для Киева. По данным Reuters, Джо Байден готовит новый пакет помощи на сумму свыше $720 млн. В него войдет противотанковое оружие из собственных запасов США, в том числе наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы.

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