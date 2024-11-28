Прокуратура оштрафовала должностных лиц «Башнефть-добычи»

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Башнефть-добыча» (входит в НК «Роснефть»). Проверка показала, что трубопроводы компании содержались ненадлежащим образом, что приводило к многочисленным загрязнениям почвы. Также надзорное ведомство обнаружило, что «Башнефть-добыча» не разработала проекты рекультивации поврежденных земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Должностные лица организации привлечены к административной ответственности за порчу земель (о ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ), невыполнение обязанностей по их рекультивации (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ) и нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Также прокуратура выписала штраф на сумму более 80 тыс. руб. и вынесла предупреждение.

В адрес гендиректора компании Сергея Нонявы внесено представление.

Идэль Гумеров