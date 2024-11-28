В Башкирии владелец Lamborgini заплатит 293 тысяч рублей транспортного налога

В Башкирии рейтинг самых дорогих автомобилей, исходя из исчисленных их владельцам сумм транспортного налога в 2024 году, возглавил Lamborgini Urus, собственник которого заплатит около 293 тыс. руб., сообщила пресс-служба региональной ФНС. На втором месте — Lamborgini Huracan, владельцу которого начислено 288 тыс. руб. транспортного налога. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz AMG G 63, хозяин которого заплатит 275 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Повышенный налог коснулся 103 автомобилей стоимостью свыше 10 млн руб. Их владельцы заплатят суммарно в бюджет 18,4 млн руб.

За 2023 год физлицам исчислено около 6,8 млрд руб. имущественных налогов, из которых 3,4 млрд руб. приходятся на транспортный. По сравнению с прошлым годом он вырос на 2%.