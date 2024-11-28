Крымчанин получил 16 лет строгого режима за призывы к терроризму

Жителя крымского Бахчисарая Эльдара Абдураимова приговорили к 16 годам строгого режима и крупному штрафу за призывы к терроризму, сообщили «Ъ» в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года 26-летний Абдураимов разослал своим знакомым в соцсетях видео с призывами вступать в антироссийское подпольное движение «Атеш», запрещенное в РФ, и поджигать административные здания. Молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Южный окружной военный суд признал Абдураимова виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме и штраф 100 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь