На подсветку моста в Уфе направят до 88 млн рублей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 12 декабря выберет подрядчика устройства архитектурно-художественного освещения моста через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 88,8 млн руб., из них 84,4 млн руб. выделит бюджет Башкирии, 4,4 млн руб. — бюджет города.
Конкурс проводится на первый этап работ — проведение архитектурно-художественного освещения пояса моста со стороны Кировского района и опор моста.
Работы необходимо завершить в течение 80 рабочих дней.
Рабочую документацию по монтажу подсветки разработало московское ООО «Русэкосвет».