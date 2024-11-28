На подсветку моста в Уфе направят до 88 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 12 декабря выберет подрядчика устройства архитектурно-художественного освещения моста через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 88,8 млн руб., из них 84,4 млн руб. выделит бюджет Башкирии, 4,4 млн руб. — бюджет города.

Конкурс проводится на первый этап работ — проведение архитектурно-художественного освещения пояса моста со стороны Кировского района и опор моста.

Работы необходимо завершить в течение 80 рабочих дней.

Рабочую документацию по монтажу подсветки разработало московское ООО «Русэкосвет».

Майя Иванова