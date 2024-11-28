К 2025 году в Сочи могут запустить расширенный реестр гостиниц

В 2025 году в России планируется запустить расширенный реестр средств размещения, который охватит не только гостиницы и отели, но и другие типы объектов, такие как модульные гостиницы и глэмпинги. Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач сообщила ТАСС, что новый формат реестра может начать работу уже к началу курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Принятый 27 ноября Совфедом закон об обязательной классификации туристических объектов направлен на устранение пробелов в регулировании отрасли. Если сейчас обязательной классификации подлежат только гостиницы, то новый закон распространяет требования и на другие типы размещения. Реестр будет включать типологию объектов, их соответствие установленным стандартам и интеграцию данных в единую систему.

Госпожа Лобач уточнила, что законопроект прошел все три чтения в Госдуме и ожидается его подписание президентом до конца года. Она подчеркнула, что запуск реестра требует тщательной подготовки, включая организацию переходного периода. Это необходимо, чтобы участники туристического рынка смогли адаптироваться к новым правилам. По словам спикера, процесс классификации будет разбит на два этапа: включение объектов в реестр и последующее определение их звездности.

В перспективе расширенный реестр может быть интегрирован с системой туристического налога, которая также готовится к введению в России. В будущем, по словам парламентария, появятся профессиональные сертифицированные организации, которые будут проверять соответствие средств размещения заявленному уровню.

Вячеслав Рыжков