Ратмир Мавлиев занял пятое место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев остался на пятом месте Национального рейтинга мэров, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам октября-ноября.

По мнению составителей рейтинга, попадание уфимско сити-менеджера топ-5 обусловлено «успешно реализуемой повесткой развития столицы Башкирии и рядом результативных действий». В числе последних авторы называют проведение форума «Россия — спортивная держава».

Кроме того, по их мнению, без нареканий обошлось начало отопительного сезона в Уфе, чему способствовали личный контроль со стороны господина Мавлиева и его оперативная реакция на острые ситуации в ЖКХ.

Также эксперты отметили проект моста между центром Уфы и Демой, реконструкцию трамвайных сетей и вхождение господина Мавлиева в высший совет Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Авторы исследования оговариваются, что слово «мэр» не имеет единого значения в разных субъектах России, поэтому под этим словом они подразумевают как избранных населением глав городов, так и руководителей городских администраций. Экспертами при составлении рейтинга выступили политологи, экономисты и журналисты.

Идэль Гумеров