В Италии закрыли пиратскую ТВ-сеть с 22 млн подписчиков и оборотом €3 млрд

Итальянские власти ликвидировали пиратскую телевизионную сеть, у которой было 22 млн подписчиков в Италии и других странах Европы. Сеть незаконно ретранслировала контент таких телеканалов и стриминговых сервисов, как Netflix, Amazon Prime, Paramount, Sky, Disney+.

Около двух лет итальянская полиция вела расследование совместно с Europol и Eurojust (Европейским агентством по кооперации в сфере уголовной юстиции). На этой неделе 270 полицейских провели обыски по 89 адресам в Италии, а их коллеги из других стран обыскали 14 объектов в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии, Хорватии и Китае. Сообщается, что задержаны более десяти подозреваемых, конфискованы серверы и другое оборудование, а также криптовалюта на сумму эквивалентную €1,65 млн.

По оценке Eurojust, сеть была одним из крупнейших нелегальных стриминговых сервисов в мире, ее годовая выручка достигала €3 млрд. Убытки легальных телеканалов и стриминговых сервисов Eurojust оценивает в €10 млрд. Как отмечают итальянские власти, пираты рекламировали себя в соцсетях и мессенджерах, таких как Telegram, а подписка, включавшая фильмы, сериалы, спортивные трансляции и другой контент, стоила всего €10 в месяц. Как отметил Франческо Курцио, итальянский прокурор, возглавляющий расследование, «прибыльность этой нелегальной деятельности сравнима с торговлей кокаином — только с меньшими рисками».

Яна Рождественская