На дороге «Лабытнанги — Обская» столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На автодороге «Лабытнанги — Обская» произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении Shacman и Ford Focus поступило 10:59 в четверг, 28 ноября. Из-за столкновения разлилось топливо. В ДТП пострадали мужчина и женщина, которым сейчас оказывается медицинская помощь

По прибытии на место аварии сотрудники МЧС отключили аккумулятор, извлекли пострадавших и передали их «скорой». Сейчас обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Анастасия Таначева