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В Нижнекамске водитель «Лады» попал в аварию и впал в кому

Сегодня утром в Нижнекамске автомобиль «Лада Приора» перевернулся из-за превышения скорости. Водитель, 20-летний мужчина, получил тяжелые травмы и находится в коме. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, авария произошла около 4:00 на улице Корабельная. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира в направлении улицы Химиков. Водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление, и машина перевернулась.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибом головного мозга, открытым переломом височной кости и закрытым переломом грудного отдела позвоночника. Его состояние оценивается как крайне тяжелое — он находится в коме третьей степени.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Анар Зейналов

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