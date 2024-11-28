В Климовске произошел пожар на производстве площадью 2 тысячи кв. м
В подмосковном Климовске произошел пожар в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м, позднее она выросла вдвое.
По данным МЧС, в здании частично обрушилась кровля. К месту пожара направлен пожарный поезд. В тушении задействовано 70 человек и 22 единицы техники. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри предприятия, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Информации о пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна. Проводится доследственная проверка, сообщила подмосковная прокуратура.