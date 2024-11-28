Госсовет Татарстана принял закон о бюджете фонда ОМС на 2025 год во II чтении

Госсовет Татарстана во II чтении принял закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2025 год прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда составит более 93,6 млрд руб. Из общей суммы доходов Фонда почти 80,7 млрд руб. поступит в виде федеральных трансфертов. Еще 11,7 млрд руб. поступят из бюджета Татарстана.

Объем расходов бюджета Фонда также составит 93,6 млрд руб. Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2026 год составит более 100,8 млрд руб., а в 2027 — почти 107,8 млрд руб. Объем расходов бюджета Фонда на 2026 год будет более 100,8 млрд руб., а на 2027 год — 107,8 млрд руб.

Диана Соловьёва