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В модернизацию «Уральских локомотивов» под выпуск поездов для ВСМ вложат 44 млрд

Холдинг «Синара — транспортные машины» оценил инвестиции в модернизацию ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) под выпуск поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 44 млрд руб. Об этом сообщил «Ъ».

В модернизацию производственных мощностей "Уральских локомотивов" будет вложено 44 млрд руб., что позволит выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 электропоездов «Финист» к 2028 году

В модернизацию производственных мощностей "Уральских локомотивов" будет вложено 44 млрд руб., что позволит выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 электропоездов «Финист» к 2028 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В модернизацию производственных мощностей "Уральских локомотивов" будет вложено 44 млрд руб., что позволит выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 электропоездов «Финист» к 2028 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным «Ъ», сейчас разработана концепция реконструкции имеющихся цехов и строительства двух производственных новых цехов общей площадью 6 тыс. кв. м. Помимо этого, к концу 2026 года предполагается строительство отдельного здания для специалистов в инженерии, которые займутся разработкой новых продуктов и усовершенствованием уже выпущенных. Планируется также строительство испытательной станции для асинхронных приводов высокоскоростных поездов.

В результате реализации инвестпроектов, стоимость которых составляет 44 млрд руб., мощности предприятия «Уральские локомотивы» позволят к 2028 году ежегодно выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 электропоездов «Финист».

Ранее сообщалось, что новый высокоскоростной поезд для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет развивать скорость 360 км/ч, иметь восьмивагонную компоновку, несколько классов комфорта и вместимость до 460 человек. Он должен быть готов к марту 2028 года.

Анастасия Таначева

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