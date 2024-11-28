ВТБ отчитался о росте чистой прибыли и увеличении расходов в январе-октябре

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) опубликовал результаты по МСФО за октябрь и первые 10 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за январь-октябрь составила 405 млрд руб. (+0,4% год к году), что соответствует рентабельности капитала в 20,5%. В октябре прибыль выросла на 10,4%, достигнув 29,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чистые операционные доходы банка составили 78,9 млрд руб. в октябре и 849,2 млрд руб. за 10 месяцев 2024 года. Это на 10,3% и 11,1% меньше показателей прошлого года соответственно. Чистые процентные доходы также снизились на 54,6% в октябре и на 28,9% за десять месяцев 2024 года, достигнув 29,1 млрд руб. и 451,3 млрд руб. В то же время чистые комиссионные доходы выросли: в октябре — на 41,5%, до 29 млрд руб., за 10 месяцев года — на 20,6%, до 215,6 млрд руб.

Расходы банка на персонал и административные нужды также увеличились: в октябре — до 41,3 млрд рублей (на 19%), за 10 месяцев года — до 364,3 млрд руб. (на 18,6%).

В октябре совокупный кредитный портфель продолжил расти благодаря корпоративному направлению. К концу месяца он составил 24,1 трлн руб., что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,7% по сравнению с началом года. Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в октябре и на 17,2% за 10 месяцев текущего года, достигнув 16,4 трлн руб. Розничный кредитный портфель показал снижение: кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в октябре.

Совокупные средства клиентов банка к концу октября достигли 26 трлн руб., увеличившись на 1,4% в октябре и на 16,1% с начала года. Средства юридических лиц выросли на 1,7% в октябре и на 14,4% за 10 месяцев, составив 14,6 трлн руб. Средства физических лиц за это время увеличились на 18,4%, достигнув 11,4 трлн руб.