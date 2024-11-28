Концерт L’one, стендап Ивана Абрамова и выставка европейского искусства в Центре «Эрмитаж-Казань»

На предстоящей неделе казанцев ждут сразу несколько музыкальных событий: концерты группы «Многоточие», исполнителей L’one и Игоря Николаева, а также шоу саундтреков Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра. В театре на Булаке пройдут премьерные показы спектакля «Вдовы», а в КЦ «Московский» покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. На этой неделе открытие новой выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» в Центре «Эрмитаж-Казань», стендап Ивана Абрамова и «Приключения Паддингтона 3» в кино. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

29 ноября на сцене Korston выступит группа «Многоточие». Специальная программа будет посвящена 25-летию группы, в нее войдут лучшие песни. Начало в 20:00, билет стоит 2200 руб. (16+)

29 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева будет представлена музыкальная программа, посвященная 35-летию казанского камерного оркестра La Primavera. В программе сочинения, написанные татарстанскими композиторами специально для этого концерта. Концерт откроет «Абязов-фестиваль», темой которого стала «Музыка слова и поэзия музыки». Начало в 18:30, билеты стоят от 800 руб. (6+)

30 ноября в 19:00 в «Татнефть-арене» пройдет шоу саундтреков Hans Zimmer’s Universe в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra. Это трибьют великому композитору, написавшему музыку к более чем 200 фильмам, среди которых «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев» и многих других. Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

1 декабря в Korston выступит L’One — хип-хоп исполнитель, хиты которого завоевали любовь и признание слушателей. Слушателей ждут новые треки и любимые хиты «Океан», «Якутяночка», «Сон» и многие другие. Начало в 19:00, билеты стоят от 2200 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 декабря в Korston выступит L’One

Фото: Группа в ВК: L'ONE / Леван Горозия 1 декабря в Korston выступит L’One

Фото: Группа в ВК: L'ONE / Леван Горозия

2 декабря в 19:00 оркестр театра на Булаке представит «Рок-концерт № 2». Музыканты исполнят новую программу, собранную из хитов мирового рока таких групп, как System of a down, Blink-182, Rammstein, а также звёзд российской сцены и многих других. Билеты от 1000 руб. (16+)

2 декабря в рамках гастрольного тура в Татарской филармонии имени Тукая выступит певец, поэт и композитор Игорь Николаева. В концертной программе «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь» песни из нового альбома «Линия жизни», хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов. Начало в 19:00, билеты от 4500 руб. (6+)

3 декабря в КРК «Пирамида» стартует новый фестиваль Ольги Скепнер «ДЖАЗКАЗАН». На открытии с сольным центром выступит советский, грузинский и российский блюзовый гитарист, певец и автор песен Леван Ломидзе и его группа Blue Cousins. Начало в 19:30, стоимость билета — от 1000 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

29 ноября в Татарской филармонии имени Тукая покажут комедийную драму «Фаина Раневская. Одинокая насмешница». Время действия — последний год жизни великой актрисы. Место действия — её московская квартира. Постановка раскроет неповторимый юмор Раневской, ее самые яркие образы, самые меткие афоризмы и трагикомические моменты ее судьбы. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

29 ноября в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «На закате». Действие разворачивается во время страшной бури, которую герои пережидают в здании автовокзала. Они хотят поскорее вырваться из этого странного места, но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались. Путникам придется смириться со своей участью и прожить друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного? ЭТО КАК? автобуса. Билеты от 290 руб. (16+)

30 ноября и 1 декабря в театре на Булаке пройдут премьерные показы спектакля «Вдовы». По сюжету две дамы ведут диалог в загадочном кафе. Обе скорбят по своим погибшим мужьям. Постепенно выясняется, что обстоятельства смерти их мужей довольно схожи, а сами женщины уже были знакомы друг с другом ранее. Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30 ноября и 1 декабря в театре на Булаке пройдут премьерные показы спектакля «Вдовы»

Фото: Группа в ВК: Молодежный театр на Булаке 30 ноября и 1 декабря в театре на Булаке пройдут премьерные показы спектакля «Вдовы»

Фото: Группа в ВК: Молодежный театр на Булаке

3 декабря на сцене КЦ «Московский» покажут спектакль «Чучело» из репертуара Казанского ТЮЗа. История школьной травли знакома зрителю по одноименному фильму Ролана Быкова. На концерте-квартирнике зрители вновь познакомятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. После показа спектакля состоится обсуждение с участием педагога-организатора Ирины Молодцовой. Начало в 18:30, цена билетов от 450 руб. (12+)

4 декабря в 19:00 на сцене театральной площадки MON хореограф Ильдар Алекбаев представит пластический спектакль «15 172». Это порядковый номер, который он получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. История о стигматизации общества и поддержке друзей рассказывается от первого лица, откровенно и без прикрас. Билеты стоят от 380 руб. (18+)

Вверх

Какие спортивные события посетить

1 декабря в «Баскет-холле» состоится матч с участием баскетбольных клубов «Уникс» и «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Домашний матч казанской команды пройдет в рамках Единой лиги ВТБ. Начало в 15:00, билеты стоят от 350 руб.

3 декабря хоккейный клуб «Ак Барс» проведет матч в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. Соперниками казанской команды на этот раз станет московское «Динамо». Матч стартует в 19:00 на льду «Татнефть-Арены», стоимость билетов — от 1100 руб.

Вверх

Что смотреть в кино

Драму «Конклав» можно посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Руководить этим таинством поручают кардиналу Лоуренсу. Вскоре он понимает, что в высшем духовенстве готовится заговор, и узнает тайну, которая может пошатнуть основы церкви. (18+)

Мультфильм «Суперсанта» рассказывает о Клифе Клаустовски — скромном аниматоре, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки. (6+)

С 28 ноября в кинотеатрах начнут показывать байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильм рассказывает о жизни оперной певицы Марии Каллас в 1977 году в Париже. Лента была представлена в августе 2024 года на Венецианском кинофестивале. (18+)

28 ноября в российский прокат выходит третья часть семейной комедии о приключениях наивного медвежонка Паддингтона. Став полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, он отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу. (6+)

Вверх

Чем заняться еще

До 2 декабря в IT-парке на Петербургской проходит Российская неделя стартапов. В программе геймдев-конференции, дискуссии, митапы, лекции и другие события. Среди спикеров Максим Михеенко — сооснователь игровой студии 5518 Studios, работавшей над играми Call of Duty, Spider-man и World of Tanks. Вход на события по бесплатной регистрации.

28, 30 ноября и 1 декабря в Казанском цирке можно посмотреть шоу «Эхо Азии» — межнациональную программу с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии. Они представят уникальные номера, отражающие самобытность национальных цирков. Стоимость билетов — от 800 руб.

29 ноября в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков». Из собрания Государственного Эрмитажа привезут 175 произведений — избранные работы Гогена, Дега, Матисса, Пикассо, Писсарро, Ренуара, Сезанна, Тулуз-Лотрека и не только. Экспозицию дополнят игровые детские зоны, ароматные станции, мультимедиа и тактильные станции. Стоимость билетов на выставку — 400 руб.

30 ноября в ДК Химиков устроят показ документального фильма «Казанский шов», посвященного одному из самых ярких символов татарского ремесленного искусства. Начало показа в 17:00. После сеанса пройдет мастер-класс по созданию «казанского шва». Вход по бесплатной регистрации.

4 декабря в КРК «Пирамида» выступит Иван Абрамов — известный российский комик. В новой программе «Новое и лучшее» он со свойственной ему интеллигентностью взглянет на заурядные ситуации под нестандартным углом. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 3100 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вверх

Гузель Ахметгалиева