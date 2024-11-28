В Челябинской области разрешили тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов

Депутаты законодательного собрания Челябинской области одобрили инициативу регионального прокурора о расширении программы материнского капитала. Теперь господдержку от властей Южного Урала можно направлять на реконструкцию дома блокированной застройки, сообщает пресс-служба заксобрания.

Дома блокированной застройки — малоэтажные жилые дома с общей боковой или двумя стенами без общего подъезда. К ним относятся таунхаусы и дуплексы. Ранее региональный маткапитал можно было направить на погашение ипотеки, строительство или реконструкцию частных домов и покупку земельных участков для сада или огорода и дач на территории области. На данный момент размер регионального маткапитала составляет 128,2 тыс. руб.

Виталина Ярховска