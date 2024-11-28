Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области разрешили тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов

Депутаты законодательного собрания Челябинской области одобрили инициативу регионального прокурора о расширении программы материнского капитала. Теперь господдержку от властей Южного Урала можно направлять на реконструкцию дома блокированной застройки, сообщает пресс-служба заксобрания.

Дома блокированной застройки — малоэтажные жилые дома с общей боковой или двумя стенами без общего подъезда. К ним относятся таунхаусы и дуплексы. Ранее региональный маткапитал можно было направить на погашение ипотеки, строительство или реконструкцию частных домов и покупку земельных участков для сада или огорода и дач на территории области. На данный момент размер регионального маткапитала составляет 128,2 тыс. руб.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...