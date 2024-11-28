В Уфе 1 декабря частично закроют мост через Белую

В Уфе 1 декабря с 09:00 до 16:00 закроют движение на 50-метровом участке крайней правой полосы по мосту-вставке через реку Белая. Ограничение связано с ремонтом соседнего арочного («старого») моста в створе улицы Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на капремонт арочного моста с АО «Уралмостострой». Компания была единственным участником конкурса, контракт заключен по начальной цене — 4 млрд руб.

Венера Хисамова