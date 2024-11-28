На Большой уральской тропе в Челябинской области проложат экомаршруты

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и организаторы Большой уральской тропы договорились о развитии экотроп на туристическом маршруте. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ.

Экотропы проложат на особо охраняемых природных территориях региона, попадающих в границы Большой уральской тропы. Это горы Большой Камень и Косотур, Курочкин Лог, озера Аракуль и Долгое, Сугомакская пещера, Аршинский государственный заказник, а также реки Большой Киалим и Тюлюк.

Большая уральская тропа — это межрегиональная всесезонная туристическая тропа протяженностью 2,3 тыс. км, которая соединяет различные короткие маршруты и достопримечательности вдоль Уральских гор. Проходит через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан и Оренбургскую область.

Виталина Ярховска