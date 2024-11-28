В Тюменской области примут стратегию развития креативных индустрий до 2030 года

В Тюменской области утвердят региональную стратегию развития креативных индустрий до 2030 года после «некоторой доработки», сообщил губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания депутатам Тюменской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В его проект вписали формулировку: "Губернатор – главный продюсер креативных индустрий". Неожиданно, но я не возражаю»,— сказал господин Моор.

Губернатор отметил, что область вошла в тройку номинантов главной российской награды — Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. «Это результат большого труда управленческой команды региона и креативных предпринимателей. За последние три года активной работы в этом направлении мы создали образовательную экосистему»,— добавил глава региона.

Ранее Александр Моор отмечал, что в области создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в который уже вошли 27 компаний. Практический опыт региона и еще шести субъектов России был использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало по поручению президента Владимира Путина.

Василий Алексеев