Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году в Башкирии должны открыть семь новых школ

Башкирия занимает одно из ведущих мест в России по строительству и ремонту школ, сообщили на пленарном заседании Курултая республики. В следующем году планируется ввод семи новых учебных заведений.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин отметил, что уже капитально отремонтированы 147 школ, а еще 88 планируют обновить. На эти цели из федерального бюджета привлечено 5,5 млрд руб.

Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства и министра экономического развития Рустам Муратов добавил, что в Республиканской адресной инвестиционной программе на образование выделено около 25% средств. В настоящее время проектируются и строятся 12 объектов на сумму около 20 млрд руб.

На заседании обсудили вопрос о строительстве второй школы в Кармаскалах, где дети учатся в приспособленных помещениях. Ильдар Мавлетбердин пояснил, что этот вопрос включен в программу проектирования и находится под контролем руководства района.

Олег Вахитов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...