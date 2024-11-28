В 2025 году в Башкирии должны открыть семь новых школ

Башкирия занимает одно из ведущих мест в России по строительству и ремонту школ, сообщили на пленарном заседании Курултая республики. В следующем году планируется ввод семи новых учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин отметил, что уже капитально отремонтированы 147 школ, а еще 88 планируют обновить. На эти цели из федерального бюджета привлечено 5,5 млрд руб.

Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства и министра экономического развития Рустам Муратов добавил, что в Республиканской адресной инвестиционной программе на образование выделено около 25% средств. В настоящее время проектируются и строятся 12 объектов на сумму около 20 млрд руб.

На заседании обсудили вопрос о строительстве второй школы в Кармаскалах, где дети учатся в приспособленных помещениях. Ильдар Мавлетбердин пояснил, что этот вопрос включен в программу проектирования и находится под контролем руководства района.

Олег Вахитов