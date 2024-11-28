Турпоток россиян на Мальдивы достиг пятилетнего рекорда в октябре

Мальдивы в октябре посетили 22,6 тыс. российских туристов. Это почти на 28% больше, чем в октябре 2023-го, и рекордный показатель для этого месяца с 2019 года.

На статистику Минтуризма Мальдивской Республики обратил внимание РБК. За десять месяцев турпоток из России вырос на 6%, до 184,9 тыс. человек. Больше туристов за этот период было в последний раз в 2021 году.

Россия в октябре была лидером по доле туристов на Мальдивах — 13,1%. На втором и третьем местах — Германия (11,4%) и Китай (10,8%). За январь—октябрь лидерами стал Китай (14,4%), Россия заняла второе место (11,1%).

Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин ранее на этой неделе рассказывал ТАСС, что по итогам года Мальдивы могут посетить 220 тыс. российских туристов. Он отмечал, что «число россиян, приезжающих сюда на отдых, стабильно остается высоким и имеет тенденцию к росту».

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