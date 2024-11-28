Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев. Показатель EBITDA составил 9,3 млрд руб., прирост к аналогичному периоду прошлого года — 52%. Выручка — 120,3 млрд руб,. что на 29% выше, чем за девять месяцев 2023-го. А рентабельность по валовой прибыли превысила 30%. Этому способствовали увеличение количества заказов, среднего чека, рост активной клиентской базы, а также рост доли собственных торговых марок и эксклюзивного импорта. Эмитент ожидает, что по итогам 2024-го выручка составит от 165 млрд руб. до 170 млрд руб.

Австрийским собственникам розничной сети Selgros удалось найти покупателя на российский бизнес. Им может стать поставщик продуктов питания — группа «Ароса». Кроме того, в сделку войдет дистрибутор Global Foods. Стоимость активов ритейлера в РФ достигает 40 млрд руб., но в случае их продажи ему придется согласиться на дисконт в 35–40%.

В США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Разбирательство затронет несколько сфер деятельности компании, включая подразделения кибербезопасности и по работе с искусственным интеллектом. Регулятор заинтересовался возможным использованием Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным сервисам. С учетом того, что компания остается крупным правительственным подрядчиком и получает от ведомств миллиардные контракты, опасения комиссии вызывают «провалы Microsoft в области кибербезопасности».