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Сегодня в Татарстане до -5°, возможен туман, гололедица и мокрый снег

28 ноября в Татарстане максимальная температура воздуха днем 0..-5°. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня в Татарстане до -5, возможен туман, гололедица и мокрый снег

Сегодня в Татарстане до -5, возможен туман, гололедица и мокрый снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане до -5, возможен туман, гололедица и мокрый снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. В отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Скорость ветра составит 2–7 метров в секунду.

По предварительным данным Гидрометцентра, с 29 по 30 ноября в некоторых районах республики пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температурный фон не изменится.

Диана Соловьёва

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