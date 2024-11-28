28 ноября в Татарстане максимальная температура воздуха днем 0..-5°. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане до -5, возможен туман, гололедица и мокрый снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане до -5, возможен туман, гололедица и мокрый снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. В отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Скорость ветра составит 2–7 метров в секунду.

По предварительным данным Гидрометцентра, с 29 по 30 ноября в некоторых районах республики пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температурный фон не изменится.

Диана Соловьёва