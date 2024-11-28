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В Ирбите простятся с погибшим на СВО стрелком Александром Собяниным

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб 41-летний стрелок из Ирбита (Свердловская область) Александр Собянин, сообщили в городской администрации.

Александр Собянин

Александр Собянин

Фото: администрация Ирбита

Александр Собянин

Фото: администрация Ирбита

Он родился в Ирбите 20 марта 1983 года, был третьим ребенком в семье. После окончания школы №9 поступил в училище на специальность плотника, работал на стекольном заводе. В сентябре 2022 года был на военных сборах как резервист Главнокомандующего ВС РФ и с началом мобилизации добровольно записался стрелком во вновь формируемую часть. Военнослужащий погиб 12 октября во время выполнении боевого задания. «По словам родных, Александр был добрым, отзывчивым, творческим и талантливым человеком, преданным другом»,— рассказали в администрации.

Прощание с бойцом состоится 29 ноября с 11:30 до 12:00 в прощальном зале «Рай».

Ирина Пичурина

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