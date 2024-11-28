Госдеп смягчил рекомендации для выезжающих в Китай американцев

Госдеп обновил рекомендации для уезжающих в Китай сограждан. Вместо присвоенного стране уровня 3, призывавшего отказаться от поездки, ведомство ввело уровень 2, который рекомендует американцам соблюдать в КНР повышенную осторожность.

Из обновленных рекомендаций также пропало примечание, указывающее на риск неправомерного задержания граждан США, сообщает The Hill. Представитель Госдепа заявил изданию, что присвоение третьего уровня «больше не оправдано» и сейчас в Китае «нет ни одного гражданина США, который был бы признан незаконно задержанным и содержался бы под стражей».

Рекомендации для поездок в Китай были изменены после обмена заключенными между двумя странами, состоявшегося вчера, 27 ноября. Трое граждан США — Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн — были освобождены в обмен на троих неизвестных граждан КНР, писало Politico.

Господин Свидан был арестован в КНР осенью 2012 года. Его обвинили в изготовлении и продаже наркотиков и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Господин Ли был арестован в 2016-м и приговорен к десяти годам тюрьмы, господин Люн — в 2023 году, его приговорили к пожизненному заключению, обоих обвиняли в шпионаже.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «США и Китай строят стену доверия».