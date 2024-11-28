В Кургане впервые пройдет фестиваль «Поваренная книга декабристов»

С 30 ноября в Кургане впервые стартует гастрокультурный фестиваль «Поваренная книга декабристов». Местные кафе и рестораны будут готовить и предлагать посетителям блюда по рецептам середины XIX века, сообщает пресс-служба администрации.

По словам директора департамента социальной политики города Юлии Гурьяновой, историческая основа для проведения фестиваля связана с пребыванием 13 декабристов на поселении в Кургане с 1830 по 1857 год. Они привезли с собой рецепты, приправы, культуру оформления и приготовления блюд.

В фондах читинского Музея декабристов хранится рукописная поваренная книга декабристов. В рамках гастрокультурного фестиваля курганские кафе и рестораны будут предлагать блюда, приготовленные по рецептам из этой книги из местных продуктов, адаптированные на современный вкус. Так, можно будет попробовать суп-похлебку по-Розански, щуку по-старосельски, омлет по-садовничьи, скоблянку из свинины, потрошки, томленные в том соусе, курицу, запеченую с овощами, грудку, запеченную в сливках с лесными грибами, кашу гречневую с топленым маслом, разносолы по-деревенски, пряники «Мечта декабристов», морс из зауральских ягод и нарышкинский чай.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы тематические экскурсии, в музеях будут оформлены специальные экспозиции.

Открытие фестиваля состоится на центральном рынке 30 ноября. Горожан и гостей будут встречать коробейники и лотошницы. Праздничная программа будет включать концерт, костюмированное выступление артистов и элементы реконструкции базарного дня. Фестиваль продлится до 8 декабря.