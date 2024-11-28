В российской армии появилась должность помощника по работе с верующими

В России в этом году ввели должность помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) вооруженных сил РФ Олег Веселков.

По его словам, должность ввели по решению министра обороны. «Кандидатуры подобраны, назначены, святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность»,— сказал господин Веселков на Всемирном русском народном соборе (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что это, «по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним» — на передовой, на командном пункте, в войсках. Замначальника ГВПУ добавил, что священники на СВО индивидуально работают с верующими военнослужащими, потому что нельзя собрать для проповеди или молебна несколько человек.

В марте представитель РПЦ сообщал, что в Минобороны только 300 штатных должностей военных священников, однако в зоне СВО требуется более 1300 священников. В РПЦ также рассказали, что за время военного конфликта в зоне СВО погибли шесть священников, восемь получили ранения.