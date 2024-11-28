Жителя ДНР задержали за поджоги объектов по заданию украинских спецслужб

Задержан житель города Снежного в Донецкой Народной Республике (ДНР), подозреваемый в поджогах объектов. Он действовал по заданию украинских спецслужб, заявили в МВД по региону.

По версии ведомства, мужчина «выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки». На видео допроса задержанный заявил, что в июле получил в Telegram «сообщение от спецслужб Украины». Он сказал, что совершил три поджога в Снежном. Координаты объектов ему присылали через мессенджер.

Также проверяется информация о его причастности к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.