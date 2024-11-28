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Коммерсантъ FM
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С посольства Украины взыскали 2,5 млн рублей за неоплату счетов за электричество

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО МОЭК к посольству Украины в России и взыскал с дипмиссии 2,5 млн руб. в рамках погашения задолженности за поставленные энергоресурсы. Украинское диппредставительство в Москве прекратило работу 24 февраля 2022 года — после начала специальной военной операции.

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины в Российской Федерации задолженность в пользу публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания" за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 руб., неустойки в размере 184 991,08 руб.»,— рассказали ТАСС в суде.

В январе и феврале этого года с украинского диппредставительства в судебном порядке по аналогичным искам также было взыскано более 4 млн руб.

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в феврале 2024 года. Решение принято в качестве ответной меры на прошлогоднее решение Киевского горсовета.

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