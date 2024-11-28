Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович освободился из колонии по УДО

Экс-заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, который был осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество, вышел из колонии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Бывший чиновник отбывал наказание в колонии для экс-сотрудников ведомственных органов в Нижнем Тагиле и провел в заключении менее 2,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурович (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Гурович (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден»,— рассказал собеседник информагентства.

Андрея Гуровича арестовали 13 июля 2022 года, а в декабре следующего года суд признал его виновным в превышении полномочий и приговорил к пяти годам колонии. По версии следствия, в 2020 году бывший замминистра содействовал выделению из госбюджета свыше 969 млн руб. для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь построили без учета климатических условий и в итоге демонтировали. В результате региональный бюджет недосчитался порядка 320 млн руб. Бывший замглавы ведомства вину не признал.